اتحاد المقاولين: يجب اعتماد كشوف الإرجاع الضريبي والمصادقة عليها



وشدد نقيب مقاولي غزة، أسامة كحيل خلال اللقاء اليوم الأحد الذي ضم عوني الباشا وكيل وزارة المالية على ضرورة اعتماد كشوف الارجاع الضريبي والمصادقة عليها.



وتطرق اللقاء إلى مقترح تشكيل لجنة وطنية من وزارة المالية واتحاد المقاولين والنقابات ذات العلاقة لاعتماد آلية ونسب الصرف المترتبة على تدقيق الارجاع الضريبي.



من جانبه ذكر وكيل وزارة المالية أن المواد التي تدخل لصالح المانحين عبر كرم أبو سالم في إطار آلية الإعمار (GRM) التي يتم الحساب عليها سواء من جمارك أو قيمة مضافة لدى دائرة الجمارك والمكوس في معبر كرم أبو سالم، فإن وزارة المالية بغزة على استعداد لإعادة هذه الارجاعات الضريبية نقدا خلال 45 يوم.



وحضر الاجتماع عن وزارة المالية مع عوني الباشا السيدان أسامة بكرون مدير عام الشئون الإدارية والمالية، وبيان بكر مدير عام العلاقات العامة والاعلام، وعن اتحاد المقاولين مع السيد كحيل أمين سر الاتحاد أ. جهاد الفرا وأمين الصندوق المهندس هاشم سكيك.











رام الله - دنيا الوطنعقد اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة اجتماعا مع وزارة المالية بغزة لإطلاعهم على تحركاته النقابية المتواصلة لاسترداد حقوق المقاولين في ملف الارجاع الضريبي.