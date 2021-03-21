نائب محافظ نابلس: انخفاض وصل لنحو النصف على نسبة الإصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت نائب محافظ نابلس، عنان الاتيرة: "إن انخفاضاً وصل إلى نحو النصف تقريباً على نسبة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال فترة الإغلاق الأخير إلا أن الوضع الوبائي ما يزال خطيراً مع ارتفاع نسبة الإشغال في المستشفيات، حيث يوجد 50 مريضاً بالعناية المكثفة 20 منهم على أجهزة التنفس الصناعي".



وأضافت الأتيرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، أنه سيتم تغليظ العقوبات ضد المخالفين لإجراءات الوقاي، وسيتم إصدار مخالفات، وقد تصل إلى الاعتقال بسبب الخطورة العالية للوباء وسرعة انتشاره، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية، ستقوم بجولات تفتيشية على المحال والمنشآت التجارية مع إعادة فتحها اليوم، مطالبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية.