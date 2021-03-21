القدس: تحذيرات من إقدام الاحتلال إخلاء الشيخ جراح وهدم 100 منزل بحي البستان

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رام الله - دنيا الوطن

تتواصل فعاليات حملة الدعم والاسناد للمواطنين في القدس المحتلة حيث تعتزم سلطات الاحتلال مُستندةً لقرار محاكمها العنصرية اخلاء حي الشيخ جراح وهدم 100 منزل في حي البستان.



هذا وحذر مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري من تنفيذ سلطات الاحتلال عشرات آلاف أوامر الهدم وتضرر سبعين ألف مواطنٍ في القدس المحتلة، الأمر الذي يتهدد الوجود الفلسطيني برمته، حيث بدأ الاحتلال بالمراحل الأخيرة في معركة الديموغرافيا.



وقال الحموري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاحد إن سلطات الاحتلال تسعى لإخلاء 600 مقدسي من منازلهم في الشيخ جراح واستبدالهم بالمستوطنين، مع استمرار المخططات الاستيطانية في البلدة القديمة وما حولها، لإنهاء الوجود والتاريخ الفلسطيني في القدس، ما يُعتبر تطهيرا عرقيا ومساعٍ للسيطرة على الأرض الفلسطينية كاملةً.