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دولي

الهند تُسجل أعلى معدل يومي بإصابات (كورونا) في أربعة أشهر

الهند تُسجل أعلى معدل يومي بإصابات (كورونا) في أربعة أشهر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في أكبر قفزة يومية خلال أربعة أشهر، بينما لا تزال أغنى ولاياتها، مهاراشترا، تمثل أكثر من نصف الإصابات.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية:" تم تسجيل 43846 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، اليوم الأحد، في أكبر قفزة يومية خلال أربعة أشهر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت الوزارة، أنه تم رصد 197 وفاة، جراء الإصابة  بالفيروس، وذلك في أكبر عدد وفيات خلال أكثر من شهرين، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 159755.

وبلغت إصابات (كورونا) في الهند ذروتها في أيلول/ سبتمبر، إذ اقتربت من 100 ألف حالة يومياً، لتتراجع بعدها باطراد حتى أواخر الشهر الماضي.

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