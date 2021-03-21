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(رويترز): التحالف بقيادة السعودية يقصف مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء

(رويترز): التحالف بقيادة السعودية يقصف مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر محلية: إن التحالف الذي تقوده السعودية، قصف، فجر اليوم، أهدافاً عسكرية للجماعة الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت وكالة (رويترز)، عن شهود، أن التحالف، الذي تقوده السعودية، قصف أهدافاً عسكرية في العاصمة صنعاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وتأتي هذه الهجمات، بعد إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن شن هجمات بطائرات مسيرة على مصفاة نفط في العاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة، أدت إلى اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقاً.

وقال التحالف يوم السبت، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة، أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط بجنوب السعودية.

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