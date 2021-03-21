طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين



وشددت الهيئة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.



للتذكير رابط كشف (2021/9):



وشددت الهيئة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الداخلي في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الاثنين.وأكدت الهيئة في تصريح لها، نشر على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، أن السفر، سيكون للحافلة الثامنة من الكشف السابق، والحافلة الأولى حتى الرقم 70 من الكشف الجديد رقم (2021 /9)، مطالبة المسافرين، بالتواجد غداً عند الساعة السابعة في الصالة الخارجية للمعبر؛ لتسهيل سفرهم.