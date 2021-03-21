اشتية: نظامنا الصحي متماسك وسأتلقى التطعيم "لما ييجي دوري"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، عن انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد، اليوم الأحد، في كافة محافظات قطاع غزة، مشيراً إلى أن النظام الصحي الفلسطيني متماسك، رغم أن الطاقة الاستيعابية للمشافي، بلغت ذروتها.



وأكد اشتية في كلمة له، أنه قبل أيام، تم استلام الحزمة الأولى من لقاحات (كورونا)، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لوزارة الصحة، بأن يتم التطعيم بشفافية، وسيتم محاسبة أي إنسان يتجاوز الأولويات، التي تضعها الوزارة.



وقال اشتية: "نتوقع أن نستلم في أواسط شهر نيسان/ أبريل، 100 ألف طعم من الصين، و50 ألفاً من روسيا، و129 ألفاً من لقاح (استرازينيكا)، بالإضافة إلى أننا اشترينا من أموالنا الخاصة 2 مليون طعم، وستصلنا قريباً".



وفي السياق، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن هناك بعض الناس تلقت الطعومات بطرق مختلفة، وليس عن طريق وزارة الصحة، لافتاً إلى أن هناك 105 آلاف عامل، يعملون بالقدس، تلقوا اللقاح.



وفيما يتعلق بلقاح (استرازينيكا)، قال اشتية: "نحتكم إلى ما تقوله منظمة الصحة العالمية، حول هذا اللقاح، حيث إنه آمن وفعال".



وأكد اشتية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تلقى التطيعم؛ ليكون قدوة للجميع لحماية الأهالي، مشيراً إلى أنه سيتلقى الطعم عندما يأتي دوره، قائلاً: "سأتلقى التطعيم لما ييجي دوري".