89 مستوطناً يقتحمون "الأقصى"

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 89 مستوطناً، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن 39 مستوطناً، و50 طالباً تلمودياً، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية.



في سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال، بالضرب المبرح على الشاب المقدسي محمود بركات، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.



وأوضحت مصادر محلية، أن الشاب نقل للمستشفى للعلاج، بعد إصابته بكدمات في يديه وساقيه وجروح في جسده.