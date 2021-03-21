شؤون فلسطينية

89 مستوطناً يقتحمون "الأقصى"

89 مستوطناً يقتحمون "الأقصى"
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم 89 مستوطناً، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن 39 مستوطناً، و50 طالباً تلمودياً، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية.

في سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال، بالضرب المبرح على الشاب المقدسي محمود بركات، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية، أن الشاب نقل للمستشفى للعلاج، بعد إصابته بكدمات في يديه وساقيه وجروح في جسده.

أخبار ذات صلة

اشتية: نظامنا الصحي متماسك وسأتلقى التطعيم &#34;لما ييجي دوري&#34;

اشتية: نظامنا الصحي متماسك وسأتلقى التطعيم "لما ييجي دوري"

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو ينفذ الضم يومياً دون انتظار موافقة بايدن

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو ينفذ الضم يومياً دون انتظار موافقة بايدن

إصابة أسير في مركز توقيف &#34;عتصيون&#34; بفيروس (كورونا)

إصابة أسير في مركز توقيف "عتصيون" بفيروس (كورونا)

إغلاق قريتي كفر قدوم وجيوس في قلقيلية بسبب (كورونا)

إغلاق قريتي كفر قدوم وجيوس في قلقيلية بسبب (كورونا)

ديوان الموظفين بغزة يعلن بدء إجراءات تثبيت موظفي العقود

ديوان الموظفين بغزة يعلن بدء إجراءات تثبيت موظفي العقود

الرجوب: أبو مازن قال لوفد الموساد الإسرائيلي &#34;شربتوا القهوة.. الله معكم&#34;

الرجوب: أبو مازن قال لوفد الموساد الإسرائيلي "شربتوا القهوة.. الله معكم"

هيئة الأسرى: تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) بين المعتقلين بمركز توقيف &#34;عتصيون&#34;

هيئة الأسرى: تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) بين المعتقلين بمركز توقيف "عتصيون"

لجنة الانتخابات تُطلق العدد الأول من دورية &#34;يوم لفلسطين&#34;

لجنة الانتخابات تُطلق العدد الأول من دورية "يوم لفلسطين"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

89 مستوطناً يقتحمون &#34;الأقصى&#34;

89 مستوطناً يقتحمون "الأقصى"

إغلاق قريتي كفر قدوم وجيوس في قلقيلية بسبب (كورونا)

إغلاق قريتي كفر قدوم وجيوس في قلقيلية بسبب (كورونا)

هيئة الأسرى: تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) بين المعتقلين بمركز توقيف &#34;عتصيون&#34;

هيئة الأسرى: تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) بين المعتقلين بمركز توقيف "عتصيون"

لجنة الانتخابات تُطلق العدد الأول من دورية &#34;يوم لفلسطين&#34;

لجنة الانتخابات تُطلق العدد الأول من دورية "يوم لفلسطين"

الرئيس عباس يهنئ رئيس ناميبيا بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس ناميبيا بعيد الاستقلال

الإحصاء: معدل استهلاك الفرد اليومي للمياه أقل من المعدل الموصى به عالمياً

الإحصاء: معدل استهلاك الفرد اليومي للمياه أقل من المعدل الموصى به عالمياً

الاحتلال يعتقل مواطنين من قرية الطور في القدس

الاحتلال يعتقل مواطنين من قرية الطور في القدس

الخارجية تُصدر إعلانًا للطلبة الخريجين من الجامعات الروسية هذا العام

الخارجية تُصدر إعلانًا للطلبة الخريجين من الجامعات الروسية هذا العام

منوعات

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. &#34;لا يشرفني&#34;

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. "لا يشرفني"

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: إلهام شاهين &#34;والدي مات غضبان عليّ&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين "والدي مات غضبان عليّ".. ما القصة ؟

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

ميريام فارس تحسم الجدل المثار حول حالتها الصحية

ميريام فارس تحسم الجدل المثار حول حالتها الصحية

عربي

العراق يُعفي مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول

العراق يُعفي مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول

ضبط عملية تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس

ضبط عملية تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس

&#34;السعودية&#34; بالمرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في مؤشر السعادة العالمي

"السعودية" بالمرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في مؤشر السعادة العالمي

87 وفاة و5205 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

87 وفاة و5205 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن