إصابة أسير في مركز توقيف "عتصيون" بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إصابة الأسير أمير السباتين، بفيروس "كورونا".



وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسير السباتين، اعتقل حديثا، ويقبع بمركز توقيف "عتصيون"، وجرى نقله إلى عزل سجن "الرملة"، بعد إصابته بكورونا.



وبعد تسجيل إصابة المعتقل السباتين بفيروس كورونا، يرتفع العدد الإجمالي للأسرى الذين أعلن رسمياً عن إصابتهم بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء إلى نحو (368) أسيرا، يقبعون في عدة سجون ومراكز توقيف.