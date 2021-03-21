إغلاق قريتي كفر قدوم وجيوس في قلقيلية بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، اليوم الأحد، إغلاق قريتي كفر قدوم وجيوس، شرق قلقيلية، لمدة خمسة أيام، بسبب (كورونا).



وقال رواجبة: إنه بعد الرجوع إلى وزارة الحكم المحلي ومديرية الصحة بالمحافظة، تقرر إغلاق القريتين إغلاقاً شاملاً، اعتباراً من اليوم وحتى صباح الخميس المقبل، لإتاحة المجال أمام طواقم الطب الوقائي لتحديد خارطة المخالطين، واستكمال عملها.