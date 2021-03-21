دولي

دولة الاحتلال تفتح مطار بن غوريون ومعبر طابا

دولة الاحتلال تفتح مطار بن غوريون ومعبر طابا
رام الله - دنيا الوطن
رفعت السلطات الإسرائيلية، منتصف الليلة الماضية، القيود المفروضة على خروج ودخول الإسرائيليين، عبر مطار بين غوريون الدولي، تطبيقا لأمر المحكمة العليا.

ووفق إذاعة (مكان) فقد تقرر إعادة فتح منفذ طابا مع مصر، لافتة إلى أن نحو 4 آلاف إسرائيلي، سيغادرون اليوم الأحد وغداً الاثنين.

يذكر، أن المزيد من التسهيلات، قد دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، في إطار المرحلة الرابعة من خطة الخروج من الإغلاق بسبب فيروس (كورونا)، ومن بينها زيادة عدد الحضور في مناسبات تربوية ورياضية.

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