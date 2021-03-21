لندن: اعتقال العشرات خلال تظاهرة ضد إجراءات الإغلاق

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقل 36 شخصاً على الأقل، وأصيب عدد من عناصر الشرطة، أمس السبت، في لندن، خلال تظاهرة ضمت آلاف الأشخاص، الذين خرجوا رفضاً للحجر المفروض لكبح جائحة (كورونا).



ووفق وكالة (رويترز) فقد قالت الشرطة: إن معظم المعتقلين اوقِفوا لخرقهم قرارات الإغلاق في البلاد.



والتظاهرة التي بدأت ظهراً في هايد بارك، استمرت في وسط لندن، بعد ذلك، عادت مجموعة من المتظاهرين إلى الحديقة، حيث ألقوا مقذوفات على الشرطة.



وقال الضابط لورانس تيلور، الذي قاد عمليات حفظ الأمن في بيان: "أصيب كثيرون نتيجة هذه الهجمات".



وأضاف: "إنه أمر غير مقبول بتاتاً ومحزن، أن يصبح عناصر مُكَلَّفون بتطبيق القانون، وضعوا لحمايتنا جميعًا، ضحايا لهذه الهجمات العنيفة".