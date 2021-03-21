العراق يُعفي مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول إلى العراق، فيما اعتبرت القرار دفعاً باتجاه " تنشيط الاستثمار".



ووفق وكالة (السومرية نيوز) فقد قال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا: إن "قرار الحكومة العراقية بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول إلى العراق، قرار جريء جداً، ويأتي لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به منذ الخامس عشر من آذار/ مارس الحالي".



وأضاف، أن "القرار شمل رجال الأعمال والشركات من دول مجلس الأمن دائمة العضوية، ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزيلندا وسويسرا، مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولاراً لمدة شهرين".



وختم المحنا، حديثه، بالقول: "سيخضع المشمولون بهذا القرار إلى جميع الإجراءات الصحية الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، وإجراء الفحوص الخاصة بجائحة (كورونا)".