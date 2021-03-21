ضبط عملية تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس

رام الله - دنيا الوطنتمكنت الجمارك المصرية بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس.ووفق موقع (روسيا اليوم) فإنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة اللبنانية القادمة من بيروت، اشتبه رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب يحمل جنسية عربية قادم من لبنان أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة.وقد تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY"، فتبين وجود ما يشتبه أن يكون مشغولات ذهبية.وأضاف الموقع: بتفتيش حقائب الراكب تبين وجود "كوليه" به "دلايات" من معدن الذهب الأصفر مرصع بالأحجار الكريمة.و بتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود "كوليه" آخر به "دلايات" ومرصع أيضا بالأحجار الكريمة وسلسلة من الذهب الأبيض بها 2 "دلاية" إحداهما مرصعة بحجر كريم، وزوجي حلق من الذهب الأصفر مزودين بالأحجار الكريمة على جسم الراكب.