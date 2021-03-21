الرجوب: أبو مازن قال لوفد الموساد الإسرائيلي "شربتوا القهوة.. الله معكم"

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جبريل الرجوب، أن الإسرائيليين، مارسوا مختلف الضغوط على السلطة الفلسطينية، وانتقلوا من الضغط غير المباشر إلى الضغط المباشر.



وقال الرجوب في مقابلة مع قناة (فلسطين) الرسمية : السلطة الفلسطينية، ترى في العملية الديمقراطية معركة اشتباك ومعركة مع هذا الاحتلال.. لما جاء تبع المخابرات تبعهم وهددنا كلنا، واعتمدت السلطات الإسرائيلية الإشاعات والحصار، وقد تتحول إلى .. لأن هذه الحكومة أسوا من موسوليني، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ونتوقع منهم الكثير، لكن أمام هذا الموقف، سنعبر عن إرادتنا، ولن تنكسر إرادتنا وإصرارنا على إجراء الانتخابات، ولا نعتقد أن نتنياهو قادر على فرض إرادته على المجتمع الدولي".



وشدد على أن من ستفرزه الانتخابات "لابد أن يكون مؤهلاً وشريكاً للمجتمع الدولي"، مشيراً إلى أنه من الآن سيقولون: إن حركة "حماس" إرهابية، وفلان كذا ..".



وبالعودة إلى لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع ممثل عن المخابرات الإسرائيلية، قال: إن "الرئيس عباس جسد في موقفه كبرياء كل فلسطيني، وقال لهم لست أنا من يتم الحديث معه... (بلغة التهديد)"، مضيفاً أن أبو مازن أبلغهم: "شربتوا القهوة عن طريقة العرب والله معكم".



وقال الرجوب: إن التهديدات والضغط الإسرائيلي، ينضاف إليه مؤامرات الدول العربية، والمال السياسي، مشيراً إلى أن القلة من الدول العربية، التي هي قادرة تقول "لا".