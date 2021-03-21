هيئة الأسرى: تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) بين المعتقلين بمركز توقيف "عتصيون"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) بين صفوف المعتقلين، بمركز توقيف (عتصيون).



وبينت الهيئة، أن الأسير المصاب، يدعى أمير السباتين، وقد جرى اعتقاله حديثاً، وزجه بمركز توقيف (عتصيون)، وهناك تم إجراء فحص (كورونا) له، وتبين أن النتيجة إيجابية، وتم نقله بعدها إلى عزل سجن (الرملة).



وأشارت الهيئة، إلى أنه بعد تسجيل إصابة المعتقل سباتين بفيروس (كورونا)، يرتفع العدد الإجمالي للأسرى، الذين أعلن رسمياً عن إصابتهم بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء إلى نحو (368) أسيراً، يقبعون في عدة سجون ومراكز توقيف الاحتلال.