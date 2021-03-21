لجنة الانتخابات تُطلق العدد الأول من دورية "يوم لفلسطين"

رام الله - دنيا الوطنأطلقت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، العدد الأول من النشرة الدورية الإلكترونية "يوم لفلسطين" والخاصة بكل ما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية 2021.وتم تخصيص العدد الأولى من النشرة الدورية؛ لاستعراض المراحل الأولى من العملية الانتخابية المتمثلة في تسجيل الناخبين إلكترونياً وميدانياً، وفترة النشر والاعتراض على سجل الناخبين، كما تستعرض جهود لجنة الانتخابات ومكاتبها في المحافظات لعقد الانتخابات، وما يرتبط بذلك من لقاءات واجتماعات وندوات وحوارات.