الرئيس عباس يهنئ رئيس ناميبيا بعيد الاستقلال

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، رئيس جمهورية ناميبيا، هاجي جينغوب، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال.



وتمنى الرئيس عباس في برقية التهنئة، الصحة والسعادة لرئيس ناميبيا، ولبلده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات الصداقة، التي تجمع الشعبين والبلدين التطور والنماء.