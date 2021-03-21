مصرع مواطن وإصابة سبعة آخرين بحادث سير قرب أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن (29 عاماً) من محافظة نابلس، مصرعه، وأصيب سبعة آخرون، بحادث سير قرب مفترق البحر الميت جنوب مدينة أريحا.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، لؤي إرزيقات، أن جثة المواطن، نقلت إلى مستشفى أريحا الحكومي، فيما نقل المصابون إلى عدة مستشفيات.



وأضاف: أن خبراء السير والتحقيق في شرطة المحافظة، يتابعون لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حسب الأصول.