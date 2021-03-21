"السعودية" بالمرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في مؤشر السعادة العالمي
رام الله - دنيا الوطن
احتلت المملكة العربية السعودية، المرتبة الأولى عربياً، و21 عالمياً، وفقاً لتقرير السعادة العالمية لهذا العام، الذي يصدر من قبل شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة 27 عالمياً، ثم البحرين في المرتبة 35، ضمن القائمة التي يبلغ عددها 149 دولة، فيما تبوأت فنلندا قائمة أسعد دولة في العالم، للعام الرابع على التوالي، وتصدرت أفغانستان قائمة الدول الأكثر تعاسة في العالم، تليها ليسوتو ثم بوتسوانا ورواندا وزيمبابوي من القارة الإفريقية، والتي جاءت 20 دولة منها في أسفل القائمة.
كما أوضح معدو التقرير: أن مسح هذا العام/ شمل فحص آثار أزمة (كورونا)، على هيكل وجودة حياة الناس، وكذلك بحث في كيفية تعامل الحكومات معها.
واعتمدت نتائج شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بناء على سؤال عينة تمثل 1000 مستجيب من كل بلد، حول مدى تقييمهم لجودة حياتهم، بما فيها عدد المرات التي ضحك فيها المستجيبون أو شعروا بالبهجة والرضا في اليوم السابق، مع تدوين عدد مرات المشاعر السلبية، نتيجة مخاوف صحية، وتأثيرات اقتصادية.
احتلت المملكة العربية السعودية، المرتبة الأولى عربياً، و21 عالمياً، وفقاً لتقرير السعادة العالمية لهذا العام، الذي يصدر من قبل شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة 27 عالمياً، ثم البحرين في المرتبة 35، ضمن القائمة التي يبلغ عددها 149 دولة، فيما تبوأت فنلندا قائمة أسعد دولة في العالم، للعام الرابع على التوالي، وتصدرت أفغانستان قائمة الدول الأكثر تعاسة في العالم، تليها ليسوتو ثم بوتسوانا ورواندا وزيمبابوي من القارة الإفريقية، والتي جاءت 20 دولة منها في أسفل القائمة.
كما أوضح معدو التقرير: أن مسح هذا العام/ شمل فحص آثار أزمة (كورونا)، على هيكل وجودة حياة الناس، وكذلك بحث في كيفية تعامل الحكومات معها.
واعتمدت نتائج شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بناء على سؤال عينة تمثل 1000 مستجيب من كل بلد، حول مدى تقييمهم لجودة حياتهم، بما فيها عدد المرات التي ضحك فيها المستجيبون أو شعروا بالبهجة والرضا في اليوم السابق، مع تدوين عدد مرات المشاعر السلبية، نتيجة مخاوف صحية، وتأثيرات اقتصادية.