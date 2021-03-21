"السعودية" بالمرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في مؤشر السعادة العالمي

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رام الله - دنيا الوطن

احتلت المملكة العربية السعودية، المرتبة الأولى عربياً، و21 عالمياً، وفقاً لتقرير ‏السعادة العالمية لهذا العام، الذي يصدر من قبل شبكة حلول ‏التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.



وجاءت دولة الإمارات في المرتبة 27 عالمياً، ثم البحرين في المرتبة 35، ‏ضمن القائمة التي يبلغ عددها 149 دولة، فيما تبوأت فنلندا قائمة ‏أسعد دولة في العالم، للعام الرابع على التوالي، وتصدرت أفغانستان قائمة الدول الأكثر تعاسة في العالم، تليها ‏ليسوتو ثم بوتسوانا ورواندا وزيمبابوي من القارة الإفريقية، ‏والتي جاءت 20 دولة منها في أسفل القائمة.



كما أوضح معدو التقرير: أن مسح هذا العام/ شمل فحص آثار أزمة (كورونا)، على هيكل وجودة حياة الناس، وكذلك بحث في كيفية ‏تعامل الحكومات معها‎.



واعتمدت نتائج شبكة حلول ‏التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بناء على سؤال عينة تمثل 1000 مستجيب من ‏كل بلد، حول مدى تقييمهم لجودة حياتهم، بما فيها عدد المرات ‏التي ضحك فيها المستجيبون أو شعروا بالبهجة والرضا في اليوم ‏السابق، ‏‎‎مع تدوين عدد مرات المشاعر السلبية، نتيجة مخاوف ‏صحية، وتأثيرات اقتصادية.‏