ارتفاع حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة

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غزة - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، في غزة، صباح الأحد، بتسجيل 4 حالات وفاة و307 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 2591 عينة.



وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 582 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 58972، منها 2904 حالة نشطة.



وأشارت الوزارة، إلى تعافي 146 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 55486 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 113، منها 72 حالة خطرة.



وعممت وزارة الصحة، بغزة، دعوات لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي، حول تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة، حيث وصفته بالمهم.



وسيعقد المؤتمر اليوم الأحد الساعة 2 مساءً في قاعة تنمية القوى البشرية، غرب مجمع الشفاء الطبي بغزة.