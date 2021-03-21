شاهد: رغد صدام حسين تكشف عن هدف لن تتنازل عنه

رام الله - دنيا الوطنوجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، رسالة إلى الشعب العراقي بمناسبة ذكرى "العدوان" على العراق.وقالت رغد في رسالتها: "غطت غربانهم سماء العراق، وملأت الأرض بخونتهم، نستذكر هذا اليوم بمرارة، لكننا لم ننسى بأن الأمل بالله أكبر".وأضافت: "راجع (العراق) بإذن الله وبقوة... وكما نطمح بهمة الأبطال".وأضافت: "هذه البوابة الشرقية الجميلة، التي دافع عنها أبطالها حتى الشهادة، وفي مقدمتهم والدي الرئيس الشهيد صدام حسين، لن نقبل لها أسماء جديدة أقل من ذلك، أسماء أرادوا بها تلويث تاريخه العريق الأبي، ستذهب معهم بغير رجعة، وستضيق الأرض عليهم كما جعلوها ضيقة على العراقيين، ولن يبقوا في ذاكرة العراقيين".وأكدت، أنها لن تخيب ظن العراقيين بها و"سنعمل معاً كي ينهض العراق؛ ليعود منارة للعالم، وسنعطي دروساً في العز والإنسانية، ونشفي العراق من كل الأمراض التي أصابته مع كل مرحلة، والأصعب مرحلة الاحتلال (الأميركي)".ونوهت رغد إلى أنها ترى العراق منارة للعالم، وأن تلك ليست أمنيه فقط، بل هو هدف "لن أتنازل عنه ما حييت... بسند من الله ولن تغير قوة هدفنا، وضعوا يقينكم بالله عالياً".