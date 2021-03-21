شؤون فلسطينية

الخارجية تُصدر إعلانًا للطلبة الخريجين من الجامعات الروسية هذا العام

الخارجية تُصدر إعلانًا للطلبة الخريجين من الجامعات الروسية هذا العام
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية للطلبة الخريجين من الجامعات الروسية لهذا العام فقط، بضرورة المبادرة بالتسجيل في وزارة الخارجية والمغتربين فوراً، بهدف حصر أعدادهم، ومن أجل العمل على إنجاز اية ترتيبات ممكنة واستثنائية مع الأصدقاء الروس لتأمين التحاقهم بدراستهم وتخرجهم.

ويبدأ التسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الأحد الموافق 2021/03/21، ويغلق في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الغد الاثنين الموافق 2021/03/22، وذلك على الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/Evacuation.

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