شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 33 ابناً فقدوا أمهاتهم الأسيرات في عيد الأم

مركز فلسطين: 33 ابناً فقدوا أمهاتهم الأسيرات في عيد الأم
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز  فلسطين لدراسات الأسرى، بأن الاحتلال يعتقل في سجونه (37) أسيرة فلسطينية من بينهن (12) أماً، لديهن (33) ابناً يحرمون من رؤيتهم، ويفتقدون الى حنانهم والاجتماع بهم في يوم الأم وخاصة الصغار جداً منهم والذين يحتاجون الى رعاية مباشرة .

وأوضح مركز  فلسطين في تقرير له بمناسبة عيد الأم، والذي يصادف الواحد والعشرين من آذار من كل عام، بان هناك عدد من الأسيرات تركن خلفهن اطفال رضع لا تتجاوز أعمارهم عدة شهور حين الاعتقال، مما أثر على نفسيات أمهاتهم بشكل كبير، بينما يحرم الاحتلال بعض الأسيرات من الزيارة لفترة طويلة، إضافة إلى وجود أسيرة أم وحامل بشهرها الثالث، وهى "أنهار الحجة" من رام الله .

مدير المركز رياض الأشقر،  قال: إن الأسيرات يشعرن بالمرارة والقسوة، كلما مر عليهن مناسبة، وهن لا يزلن في سجون الاحتلال بعيداً عن الأهل والأحبة، ولكن معاناة الأمهات منهن تكون مضاعفة لافتقادهن إلى أبنائهن خلال تلك المناسبات وخاصة التي يحتاج فيها الأطفال الى وجود الام بجانبهم.

وتتلاشى فرحة الأسيرات الأمهات مع الحزن والألم الذي يشعرن به كلما تذكرن أولادهن، وكيف يقضون أوقاتهم بعيداً عنهم، وكيف يرافق بقية الأطفال أمهاتهم إلى الأسواق لشراء الهدايا والألعاب وهم فرحين، بينما أبنائهن محرومين من هذه السعادة لغياب أمهاتهم خلف القضبان وخاصه مع انقطاع الزيارة لشهور طويلة بسبب جائحة كورونا، فهي السبيل الوحيد للتواصل مع عائلاتهم والاطمئنان عليهم في ظل حرمان الاحتلال لهم من التواصل عبر التلفون كبديل عن وقف الزيارات .

وأشار الأشقر إلى أن الأسيرات الأمهات يعشن حالة نفسية صعبة نتيجة القلق الشديد، والتوتر والتفكير المستمر بأحوال أبنائهم وكيفية سير حياتهم بدون أمهاتهم، وخاصة ان بعضهم لا يزال صغير السن ولم يتجاوز السنوات الثلاثة الأولى من عمره، وهذا القلق يزداد هذه الأيام في ظل انتشار وباء (كورونا) المعدي، والذي ينتشر بشكل كبير في المدن الفلسطينية، بينما يشعر الأبناء بمزيد من القلق على امهاتهم خشية وصول الفيروس الى اقسام الاسيرات.

وتعانى الأسيرات من ظروف معيشية وصحية صعبة وقاسية، حيث تتعمد إدارة السجن التضييق عليهن وإذلالهن ووحرمانهن من كافة حقوقهن الاساسية، ويشتكين من عدم توفر الخصوصية في سجون الاحتلال نتيجة وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة، ووضع الحمامات خارج غرف الاعتقال، ولا زالت إدارة السجون، تمارس سياسة اقتحام الغرف في ساعات متأخرة من الليل بهدف التفتيش، كما تعاني الأسيرات من التنقل بسيارة البوسطة والتي تعتبر رحلة عذاب بالنسبة للأسيرات تسبب لهن  التعب والإرهاق الجسدي والنفسي.

كما تعاني الأسيرات من افتقارهن إلى الملابس والأغطية وأغراض (الكنتين)، والطعام الكافي والصحي، ويتعرضن لسياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية بين الأسيرات او الجريحات اللواتي اصبن بالرصاص حين الاعتقال، كما تشتكى الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجن لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية.

وأشار الأشقر إلى أن الأسيرات الأمهات لديهن العشرات من الأبناء في مختلف الأعمار ومنهم من لم يتجاوز عمره عدة شهور حين اعتقال والدته، فقد اعتقل الاحتلال الأسيرة نسرين حسن أبوكميل، من قطاع غزة، وكان لديها رضيع عمره ثمانية شهور فقط، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 6 سنوات، ولم ترَ ابنائها منذ اعتقالها قبل 5 سنوات، كذلك الأسيرة فدوى نزيه  حمادة، من القدس، ومحكومة بالسجن 10 سنوات، وهي أم لخمسة أطفال، أصغرهم كان يبلغ من العمر أربعة شهور فقط عند اعتقالها.

وناشد مركز فلسطين، المنظمات التي تنادى بحقوق الإنسان، والمؤسسات التي تعنى بقضايا المرآة، التدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسيرات المتفاقمة، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأسرى والأسيرات، والتي تزداد أوضاعهم قساوة يوماً بعد يوم، كما دعا إلى إطلاق سراحهن جميعاً في ظل الخشية من انتشار مرض (كورونا) داخل السجون، وتهديد حياتهم بالخطر وخاصة النساء المريضات منهن وكبار السن.

أخبار ذات صلة

الرجوب: أبو مازن قال لوفد الموساد الإسرائيلي &#34;شربتوا القهوة.. الله معكم&#34;

الرجوب: أبو مازن قال لوفد الموساد الإسرائيلي "شربتوا القهوة.. الله معكم"

لجنة الانتخابات تُطلق العدد الأول من دورية &#34;يوم لفلسطين&#34;

لجنة الانتخابات تُطلق العدد الأول من دورية "يوم لفلسطين"

الرئيس عباس يهنئ رئيس ناميبيا بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس ناميبيا بعيد الاستقلال

الإحصاء: معدل استهلاك الفرد اليومي للمياه أقل من المعدل الموصى به عالمياً

الإحصاء: معدل استهلاك الفرد اليومي للمياه أقل من المعدل الموصى به عالمياً

لجنة الانتخابات: الضامن الرئيسي لشفافية العملية الانتخابية قانون الانتخابات

لجنة الانتخابات: الضامن الرئيسي لشفافية العملية الانتخابية قانون الانتخابات

مصرع مواطن وإصابة سبعة آخرين بحادث سير قرب أريحا

مصرع مواطن وإصابة سبعة آخرين بحادث سير قرب أريحا

الاحتلال يعتقل مواطنين من قرية الطور في القدس

الاحتلال يعتقل مواطنين من قرية الطور في القدس

ارتفاع حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة

ارتفاع حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تُطلق العدد الأول من دورية &#34;يوم لفلسطين&#34;

لجنة الانتخابات تُطلق العدد الأول من دورية "يوم لفلسطين"

الرئيس عباس يهنئ رئيس ناميبيا بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس ناميبيا بعيد الاستقلال

الإحصاء: معدل استهلاك الفرد اليومي للمياه أقل من المعدل الموصى به عالمياً

الإحصاء: معدل استهلاك الفرد اليومي للمياه أقل من المعدل الموصى به عالمياً

الاحتلال يعتقل مواطنين من قرية الطور في القدس

الاحتلال يعتقل مواطنين من قرية الطور في القدس

مركز فلسطين: 33 ابناً فقدوا أمهاتهم الأسيرات في عيد الأم

مركز فلسطين: 33 ابناً فقدوا أمهاتهم الأسيرات في عيد الأم

الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

الوزيرة الكيلة تستعرض الوضع الوبائي في فلسطين أمام مؤتمر الأكاديميين المهنيين

الوزيرة الكيلة تستعرض الوضع الوبائي في فلسطين أمام مؤتمر الأكاديميين المهنيين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

منوعات

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. &#34;لا يشرفني&#34;

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. "لا يشرفني"

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: إلهام شاهين &#34;والدي مات غضبان عليّ&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين "والدي مات غضبان عليّ".. ما القصة ؟

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

ميريام فارس تحسم الجدل المثار حول حالتها الصحية

ميريام فارس تحسم الجدل المثار حول حالتها الصحية

عربي

&#34;السعودية&#34; بالمرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في مؤشر السعادة العالمي

"السعودية" بالمرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في مؤشر السعادة العالمي

87 وفاة و5205 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

87 وفاة و5205 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

العراق يسجل أعلى معدل بالإصابات منذ ظهور فيروس (كورونا)

العراق يسجل أعلى معدل بالإصابات منذ ظهور فيروس (كورونا)

السعودية ترد على أنباء قرب توقيعها اتفاق تطبيع مع إسرائيل

السعودية ترد على أنباء قرب توقيعها اتفاق تطبيع مع إسرائيل