الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت الموقع الأثري، ترافقها عدة مركبات مدنية، يعتقد أنها تقل مسؤولين في حكومة الاحتلال.



وأضاف: أن قوات الاحتلال، انتشرت في أرجاء الموقع، وأغلقته أمام المواطنين.