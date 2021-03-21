الوزيرة الكيلة تستعرض الوضع الوبائي في فلسطين أمام مؤتمر الأكاديميين المهنيين

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رام الله - دنيا الوطن

استعرضت وزيرة الصحة مي الكيلة، الوضع الوبائي في فلسطين أمام مؤتمر الأكاديميين المنعقد في كندا، عبر تقنية "زووم".



وأكدت الكيلة في كلمتها في المؤتمر، أن الوضع الوبائي في فلسطين لا يزال خطرا، مشيرة إلى أن الإجراءات الحكومية التي اتخذت منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، ساهمت في التقليل من الخسائر والضحايا على المستوى الصحي.



وأشارت إلى أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستبدأ اليوم، وتستهدف الكوادر الصحية العاملين في المستشفيات العامة والخاصة والأهلية، ومرضى الكلى ومرضى السرطان وكبار السن فوق 75 سنة.



واستعرضت تحديات الرعاية الصحية الأولية في جائحة كوفيد- 19، وسبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، رغم الضغط الكبير الذي تعاني منه الكوادر الطبية والصحية ومرافق الوزارة نتيجة الجائحة.



وحضر الافتتاح سفيرة فلسطين لدى كندا هالا أبو حصيرة، وجمع من الأطباء ذوي الخبرة من كندا والولايات المتحدة وأوروبا.



وشكرت وزيرة الصحة كل من دعم القطاع الصحي الفلسطيني لمواجهة الجائحة من أصدقاء على مستوى العالم أو داعمين من داخل فلسطين، مؤكدة أن مساندة المجتمع المحلي ودول العالم الصديقة ساهمت في دعم القطاع الصحي الفلسطيني بشكل كبير أمام جائحة كورونا.