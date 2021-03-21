شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد والليلة الماضية، حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت الاعتقالات طفلاً، واعتدى جنود الاحتلال على مواطنين. 

ففي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، قرية سنيريا جنوب قلقيلية، واعتقلت كلاً من: محمد إبراهيم عمر (35 عاماً) وشقيقه حسام (32 عاماً)، ومحمود علي طه (27 عاماً) وشقيقه أحمد (24 عاماً)، ومحمد حامد يونس (32 عاماً)، وأنيس معزوز يونس (26 عاماً)، وأنس رياض يونس (23 عاماً)، خلال تواجدهم بالقرب من خلة حسان، شمال القرية.

يُشار إلى أن خلة حسان (4 آلاف دونم) تقع بين سنيريا وبلدة بديا بمحافظة سلفيت، وهي مهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، بهدف إنشاء مستوطنة جديدة، تربط بين خمس مستوطنات وعدد من الكتل والبؤر الاستيطانية بين محافظتي سلفيت وقلقيلية.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية بورين جنوب نابلس، وأطلقت قنابل إضاءة بأجواء منطقة الصوانة في القرية، وسط انتشار مكثّف لجنود الاحتلال.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان بينهم شقيقان من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واعتدت على شاب بالضرب.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين: فايز محمد فايز طقاطقة (27 عاماً)، وسلامة (25 عاماً)، ووليد عيسى طقاطقة (23 عاماً)، وعاطف محمد ثوابتة (22 عاماً)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب محمد وليد طقاطقة بالضرب المبرح، بعد أن داهموا منزله وفتشوه وعبثوا بمحتوياته.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزلاً لعائلة قفيشة بمنطقة الكرنتينا في مدينة الخليل، ونشرت آلياتها وجنودها في المنطقة.

وفي جنين، اختطفت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، الشابين حمادة الدمج، ووديع الغول، أثناء تواجدهما قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب داوود الحنيطي، والطفل محمد أبو الهوى، بعد دهم وتفتيش منازل المواطنين في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يومياً، اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل، وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها، خاصة من النساء والأطفال.

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