شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي بالضرب على شاب ويعتقل 4 آخرين من بلدة بيت فجار

الاحتلال يعتدي بالضرب على شاب ويعتقل 4 آخرين من بلدة بيت فجار
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة شبان بينهم شقيقان من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واعتدت على شاب بالضرب.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشقيقين: فايز محمد فايز طقاطقة (27 عاماً)، وسلامة (25 عاماً)، ووليد عيسى طقاطقة (23 عاماً)، وعاطف محمد ثوابتة (22 عاماً)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال، اعتدوا على الشاب محمد وليد طقاطقة، بالضرب المبرح، بعد أن داهموا منزله وفتشوه وعبثوا بمحتوياته.

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