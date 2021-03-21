الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 9 درجات
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، ويصبح الجو ربيعياً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، ويصبح الجو ربيعياً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التعليقات