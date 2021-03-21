الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 9 درجات

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، ويصبح الجو ربيعياً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.