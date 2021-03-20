ارتفاع آخر بأعداد إصابات (كورونا) بغزة.. ومؤتمر صحفي "مهم" الأحد لوزارة الصحة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء السبت، عن تسجيل 215 إصابة جديدة في الدورة الثانية.



وذكرت وزارة الصحة في تصريحٍ مقتضبٍ أنّ العدد الكلي للإصابات 307 إصابة بعد فحص2591 عينة بنسبة إصابة حوالي 12%.



إلى ذلك، عممت وزارة الصحة بغزة، دعوات لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي حول تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة، حيث وصفته بالهام.



وسيعقد المؤتمر يوم الاحد الساعة 2 مساءً في قاعة تنمية القوى البشرية غرب مجمع الشفاء الطبي بغزة.