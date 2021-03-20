شؤون فلسطينية

ارتفاع آخر بأعداد إصابات (كورونا) بغزة.. ومؤتمر صحفي "مهم" الأحد لوزارة الصحة

ارتفاع آخر بأعداد إصابات (كورونا) بغزة.. ومؤتمر صحفي "مهم" الأحد لوزارة الصحة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء السبت، عن تسجيل 215 إصابة جديدة في الدورة الثانية.

وذكرت وزارة الصحة في تصريحٍ مقتضبٍ أنّ العدد الكلي للإصابات 307 إصابة بعد فحص2591 عينة بنسبة إصابة حوالي 12%.

إلى ذلك، عممت وزارة الصحة بغزة، دعوات لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي حول تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة، حيث وصفته بالهام.

وسيعقد المؤتمر يوم الاحد الساعة 2 مساءً في قاعة تنمية القوى البشرية غرب مجمع الشفاء الطبي بغزة.

أخبار ذات صلة

الرجوب: لم يتم التشاور مع حركة حماس حول تشكيل قائمة مشتركة

الرجوب: لم يتم التشاور مع حركة حماس حول تشكيل قائمة مشتركة

المخابرات الفلسطينية تصدر تحذيرًا بشأن نشر أخبار كاذبة ومزورة

المخابرات الفلسطينية تصدر تحذيرًا بشأن نشر أخبار كاذبة ومزورة

الرئيس عباس يتلقى اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

الرئيس عباس يتلقى اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

عورتاني يؤكد أهمية المسؤولية المجتمعية المشتركة في تنشئة الأطفال والطلبة

عورتاني يؤكد أهمية المسؤولية المجتمعية المشتركة في تنشئة الأطفال والطلبة

القدوة: المعارضة الداخلية في فتح وحماس عطلت تشكيل القائمة المشتركة

القدوة: المعارضة الداخلية في فتح وحماس عطلت تشكيل القائمة المشتركة

الرئيس عباس يُعزي بالشهيد عاطف حنايشة

الرئيس عباس يُعزي بالشهيد عاطف حنايشة

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي

&#34;الخارجية&#34;: منظومة القضاء الإسرائيلية عنصرية تضليلية وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

"الخارجية": منظومة القضاء الإسرائيلية عنصرية تضليلية وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عورتاني يؤكد أهمية المسؤولية المجتمعية المشتركة في تنشئة الأطفال والطلبة

عورتاني يؤكد أهمية المسؤولية المجتمعية المشتركة في تنشئة الأطفال والطلبة

الرئيس عباس يُعزي بالشهيد عاطف حنايشة

الرئيس عباس يُعزي بالشهيد عاطف حنايشة

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي

العالول يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد حنايشة

العالول يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد حنايشة

الاحتلال يحتجز شابًا ويُشدد من إجراءاته العسكرية في القدس

الاحتلال يحتجز شابًا ويُشدد من إجراءاته العسكرية في القدس

مواجهات مع الاحتلال في &#34;النبي صالح&#34; وإغلاق بوابتها الحديدية

مواجهات مع الاحتلال في "النبي صالح" وإغلاق بوابتها الحديدية

الاحتلال يمنع استصلاح أراضٍ ويستولي على جرافة غرب سلفيت

الاحتلال يمنع استصلاح أراضٍ ويستولي على جرافة غرب سلفيت

أعضاء بالكونغرس الأمريكي يطالبون بتوفير لقحات (كورونا) للفلسطينيين ومعارضة كافة أشكال الضم للأراضي

أعضاء بالكونغرس الأمريكي يطالبون بتوفير لقحات (كورونا) للفلسطينيين ومعارضة كافة أشكال الضم للأراضي

منوعات

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. &#34;لا يشرفني&#34;

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. "لا يشرفني"

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: إلهام شاهين &#34;والدي مات غضبان عليّ&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين "والدي مات غضبان عليّ".. ما القصة ؟

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

ميريام فارس تحسم الجدل المثار حول حالتها الصحية

ميريام فارس تحسم الجدل المثار حول حالتها الصحية

عربي

87 وفاة و5205 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

87 وفاة و5205 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

العراق يسجل أعلى معدل بالإصابات منذ ظهور فيروس (كورونا)

العراق يسجل أعلى معدل بالإصابات منذ ظهور فيروس (كورونا)

السعودية ترد على أنباء قرب توقيعها اتفاق تطبيع مع إسرائيل

السعودية ترد على أنباء قرب توقيعها اتفاق تطبيع مع إسرائيل

البرهان: ملتزمون بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطني السودان

البرهان: ملتزمون بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطني السودان