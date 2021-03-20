الرجوب: لم يتم التشاور مع حركة حماس حول تشكيل قائمة مشتركة

جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، مساء السبت: إنه "لم يتم التشاور مع حركة حماس حول تشكيل قائمة مشتركة"، مبينًا أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد اجتماعًا برئاسة الرئيس محمود عباس يوم الجمعة المقبل.



وأضاف الرجوب في لقاء عبر (تلفزيون فلسطين): "لم نطرح على الجبهة الشعيبة خوض الانتخابات ضمن قائمتنا"، متابعًا: "وفق حديث رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر من المستحيل تعديل قانون الانتخابات بعد صدور المرسوم الرئاسي".



وذكر أن قائمة حركة فتح للمجلس التشريعي ستضم 132 مُرشحًا، وسنقبل في حركة فتح بنتائج الانتخابات مهما كانت، ولن نسمح للاحتلال بتعطيل العملية الانتخابية.



وأوضح أن الأسير مروان البرغوثي، وحسين الشيخ توافقوا على رؤية وطنية وهو ملتزم بها، لافتًا إلى أن مركزية فتح ستناقش قائمتها للمجلس التشريعي وفق الآليات المعلنة عنها في جلستها المقبلة.