شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يتلقى اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

الرئيس عباس يتلقى اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).

حيث دعا الرئيس أبناء شعبنا إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، في أخذ اللقاح، والالتزام بإجراءات السلامة، وفق البروتوكول المعتمد من قبل الوزارة.

كما وجه (أبو مازن)، جهات الاختصاص، بالاستمرار بتوفير اللقاحات المطلوبة لكافة محتاجيها؛ لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلك.

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