شؤون فلسطينية

القدوة: المعارضة الداخلية في فتح وحماس عطلت تشكيل القائمة المشتركة

القدوة: المعارضة الداخلية في فتح وحماس عطلت تشكيل القائمة المشتركة
ناصر القدوة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)،.ناصر القدوة، أن هناك أزمة ليس في داخل حركة فتح، وإنما أزمة فلسطينية بشكل عام كالانقسام، وأيضاً أزمة داخل حركة حماس، وكذلك في التحالفات الفلسطينية، بعد قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال القدوة في لقاء مع قناة (العربية)" مساء السبت: إنه بخصوص الإدارة الأمريكية، ما كان يهمنا كفلسطينيين، هو من الذاهب، المتمثل بخروج ترامب من البيت الأبيض، وليس القادم.

وحول برنامج الملتقى الوطني الديمقراطي، الذي أعلن عن تأسيسه مؤخراً لخوض الانتخابات التشريعية، أكد القدوة، بأنه سيشارك فيه أشخاص من حركة فتح، وكذلك ومن خارج فتح والمستقلين، وحتى الآن لم نعلن عن البرنامج.

وأوضح القدوة، أن يوم الأحد، لدينا لقاء من أجل القراءة الثالثة للبرنامج، وهو برنامج سياسي، يعالج كافة مناحي الحياة، ويقدم إجابات على كل شيء، منوهاً إلى أنه "سيحدد مهام أي شخص بالملتقى ينجح بالمجلس التشريعي، ليتم محاسبته لاحقاً، وفق تلك المهمام".

ورفض القدوة تعبير الانشقاق ووصفه بالتعبير السخيف، وقال: إن الانشقاق، يعني بأن هناك قوى إقليمية ودول، مشيراً إلى أنه كان هناك انشقاقات في السابق بالسلاح، ومنها الثقيل.

وشدد أننا في الملتقى لدينا قائمة وأفكار وبرنامج، وحريصون على التيار الوطني الديمقراطي، وهو يتمثل في حركة فتح وحلفائها خصوصاً بأن ذلك يتناسب مع القانون الانتخابي الجديد المعتمد على القوائم فقط، لافتاً إلى "أنه في الانتخابات الماضية، كان هناك قائمة المستقبل، وتم الحوار معها آنذاك".

وأكد القدوة، أنه لا مجال لتكرار سيناريو 2006، فهناك قانون انتخابي مختلف، وفلسطين دائرة انتخابية واحدة على أساس التمثيل النسبي.

وأضاف: ما نريده أن نرى تغييراً، فشعبنا الفلسطيني عانى الكثير من الاحتلال والاستيطان، وكذلك لأسباب داخلية، كما نريد إعادة تفعيل المؤسسات الفلسطينية، وسيادة القانون، وكرامة وطنية للمواطن الفلسطيني من النواحي الاقتصادية والمعيشية.

وتابع: "الاستعمار الاستيطاني الذي يعتبر الخطر المركزي، فهو استيطان إحلالي سنواجهه بكافة الطرق، وسنحرم العمل بالمستوطنات والتعامل معها".

وحول الرسالة من فصله، إذا ما كان المقصود بها الأسير مروان البرغوثي، قال القدوة، إنها ربما تكون كذلك، وقد أكدنا في السابق ترحيبنا في الملتقى بالأسير مروان؛ ليقود هذه الحالة بغض النظر عما يريد أن يفعله بعد ذلك في الانتخابات الرئاسية.

وأردف: "من يعتقد أنني أدخل هذه الانتخابات من أجل عضوية بمجلس تشريعي، فهو سخيف، موضحاً أننا "نتصارع على الحكم الرشيد، وليس على سلطة من أجل إحداث متغيرات إيجابية بالنظام الساسي الفلسطيني".

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