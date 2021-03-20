دولي

للأسبوع الـ 39: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

للأسبوع الـ 39: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأسبوع التاسع والثلاثين على التوالي، حيث تركزت المظاهرات في "شارع بلفور" بالقدس المحتلة، وفي عدد من المدن الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون لافتات دعت رئيس الوزراء الإسرائيلي للاستقالة فورا، وأكدوا أنه "متورط في قضايا فساد ويقود إسرائيل نحو الهاوية، وأنه أصبح رمزا للعنصرية الإسرائيلية"، كما رفعوا لافتات كتب عليها "نتنياهو فشلت.. ارحل"، و"نتنياهو الرائحة أصبحت كريهة.. ارحل".

ومنذ أكثر من 8 أشهر، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا وأحيانا أكثر من مرة خلال الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو.

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