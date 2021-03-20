الرئيس عباس يعزي بالشهيد عاطف حنايشة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، عائلة الشهيد عاطف يوسف حنايشة (45 عاما) من بيت دجن شرق نابلس، معزيا باستشهاده.



وأعرب الرئيس عباس، خلال الاتصال، عن صادق العزاء والمواساة، داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



وعبر الرئيس عن استنكاره وإدانته لهذه الجريمة البشعة التي تأتي في إطار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الأعزل، معربا عن ثقته بأن شعبنا الصامد في وطنه سيواصل صموده وثباته فوق أرضه حتى التحرر والاستقلال.



واستشهد حنايشة أمس الجمعة، جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد الاستيطان شرق بيت دجن.