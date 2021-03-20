87 وفاة و5205 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم السبت، تسجيل 87 وفاة و5205 إصابات بفيروس" كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5788 وفاة و526666 إصابة.



وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا في المملكة وصل إلى 94124 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 398 حالة، فيما غادرت 190 حالة.