شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء العراق الأسبق اياد علاوي

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء العراق الأسبق اياد علاوي
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق الأسبق اياد علاوي.

وأكد علاوي خلال الاتصال الهاتفي، وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، ودعمه لمعركة احقاق الحقوق الفلسطينية التي تقودها الشرعية الفلسطينية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

من جانبه، شكر الرئيس، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، على هذه المواقف.

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