داخلية غزة تنشر كشف "التنسيقات المصرية" المغادرين عبر (معبر رفح) يوم الاثنين

غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الاثنين 22 آذار/ مارس، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غدٍ الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً في جميع المحافظات.ودعت داخلية غزة في بيان صحفي، المسافرين إلى التواجد الساعة 7 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.