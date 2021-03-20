شؤون فلسطينية

الاحتلال يحتجز شابًا ويشدد من إجراءاته العسكرية في القدس

الاحتلال يحتجز شابًا ويشدد من إجراءاته العسكرية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رأفت نجيب (39 عاما)، من سوق خان الزيت في البلدة القديمة، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف، فيما أفرجت عنه لاحقا بعد ساعات من التحقيق.

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة القدس المحتلة وضواحيها.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس واحتجزت مئات المركبات، وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت إدخال المواد الخاصة بالبناء إلى قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، وأعاقت دخول المواطنين إلى القرية واحتجزت البطاقات الشخصية لعدد منهم.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على طريق النفق المؤدي لقرى شمال غرب القدس المحتلة، واحتجزت عشرات المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية.

وفي السياق ذاته، أقامت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا قرب جسر بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة، وفتشت المركبات واعاقت حركة تنقل المواطنين.

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