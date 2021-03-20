التنمية الاجتماعية: فتح دور الحضانة بدءاً من صباح غد الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن إعادة فتح دور الحضانة أبوابها لاستقبال الأطفال، اعتبارا من صباح يوم غد الأحد.



وأوضحت وزارة التنمية في بيان صحفي مساء اليوم السبت، أنه في حال الإعلان عن إغلاق أية محافظة أو تجمع أو منطقة، تغلق فيها دور الحضانة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وشددت على ضرورة أن تلتزم دور الحضانة باتباع إجراءات الوقاية والسلامة من حيث التعقيم، وفحص حرارة الأطفال.



وأشارت إلى أن مديريات التنمية الاجتماعية ستقوم بتكثيف المتابعة والرقابة والزيارات التفقدية لدور الحضانـة، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستخضع للتقييم والتحديث حسب الضرورة.