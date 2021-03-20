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(رويترز) تكشف مفاجأة بشأن خطط مصر والسعودية والإمارات والبحرين تجاه قطر

(رويترز) تكشف مفاجأة بشأن خطط مصر والسعودية والإمارات والبحرين تجاه قطر
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويرز) للانباء، عن دبلوماسيين أجانب، أنه كشفوا أمس الجمعة، عن خطط مصر والسعودية والإمارات والبحرين تجاه قطر، بشأن القضايا الشائكة بينهم.

وقال ثمانية دبلوماسيين أجانب ومصدران إقليميان مطلعان  لوكالة (رويترز): "إن السعودية ومصر شرعتا في معالجة القضايا الشائكة مع قطر لإعادة بناء العلاقات معها بما يخفف من حدة الخلاف العربي"، مؤكدين أن المحادثات تحرز تقدما.

وأوضحت الوكالة، أن الدبلوماسيين، قالوا: "إن الحوار لم يحرز مع الإمارات تقدما يذكر، بل ولم يبدأ مع البحرين".

كما نقلت الوكالة عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله: "هدفنا هو أن يعمل الخليج كفريق واحد. ونحن راضون عما أحرزوه من تقدم ... هذا تقارب في بداياته الأولى".

وقال الدبلوماسيون، إن "أحد الموضوعات الرئيسية في كل المحادثات الثنائية تغطية قناة الجزيرة للأحداث السياسية في الشرق الأوسط، وكذلك نشاط عام على وسائل التواصل الاجتماعي في قطر، وهذان عاملان ترى فيهما الدول الأربع استفزازا".

وقال الدبلوماسيون: "إن شبكة الجزيرة التلفزيونية خففت من نبرة تغطيها الإخبارية للسعودية في علامة إيجابية باتجاه المصالحة، لكن التغطية لم تتغير إلى حد كبير بالنسبة للدول الأخرى"، فيما قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ودبلوماسي عربي: "إن القاهرة تريد من قطر تسليم أعضاء في جماعة الإخوان والتعاون في مجال الأمن وإنها طلبت معالجة هذا الأمر".

وسئل مسؤول قطري عن ذلك فقال لـ(رويترز): "لم تحدث في أي مرحلة مناقشات أو طلبات تتعلق بتسليم أي أفراد في قطر"، مضيفا أن الطلبات التي تنتهك حقوق الإنسان ستقابل بالرفض. 

وقال: "إن قطر طلبت من مصر الإفراج عن صحفي معتقل من العاملين بقناة الجزيرة، وهو ما فعلته القاهرة مؤخرا، وكذلك رفع حظر دخول البلاد المفروض على آخرين".

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الخامس من كانون الثاني/ يناير الجاري، في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود وعودة العلاقات.

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