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العراق يسجل أعلى معدل بالإصابات منذ ظهور فيروس (كورونا)

العراق يسجل أعلى معدل بالإصابات منذ ظهور فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، من استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا)، فيما أشارت إلى أن العراق يسجل أعلى معدل بالإصابات منذ ظهور الفيروس في البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، إننا "ننبه إلى خطورة الموقف الوبائي الحالي بعدما استمرت نسب الإصابات بالتصاعد بشكل مثير للقلق، حيث كان معدل الإصابات في الأيام الأخيرة أكثر من 5000 إصابة يوميا، وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء الجائحة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت، أن "استمرار ارتفاع عدد الإصابات بهذا الشكل سيشكل خطرا كبيرا على النظام الصحي وخاصة عندما تصبح  المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب الإصابات الشديدة والحرجة، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات نتيجة ذلك".

وأشارت الوزارة إلى "ارتفاع نسب الوفيات في أغلب المحافظات بسبب تأخر المرضى في مراجعة المستشفيات، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية وصعوبة علاجها، وتشير الإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الصحية إلى أن 50٪؜ من الوفيات الناتجة عن جائحة (كورونا) تحدث خلال فترة لا تتجاوز  48 ساعة من دخول المستشفى".

وأكدت الوزارة "عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية من قبل أغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر، خاصة في المناطق الشعبية والريفية و أطراف المدن في مختلف المحافظات".

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