مقتل امرأة وإصابة خمسة جراء إطلاق نار بملهى ليلي بمدينة دالاس الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت شرطة مدينة دالاس الأمريكية بأن شخصا واحدا قتل وأصيب 5 آخرين جراء حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم السبت داخل ملهى ليلي بالمدينة الواقعة بولاية تكساس الأمريكية.



وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن شجارا اندلع بين مجموعتين داخل نادي "بريمي" الليلي. وقام شخص في إحدى المجموعتين بسحب مسدسه وفتح النار على الآخرين، الأمر الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة حيث أعلن فيما بعد عن فاة امرأة واحدة من بين الجرحى.



ودقق البيان أن مدى الإصابات التي لحقت بالأشخاص الخمسة الآخرين يتراوح بين الحالة المستقرة والحرجة.



وقالت الشرطة أيضا إن مطلق النار هرب، مشيرة إلى أن التحقيق جار في ملابسات الحادث.