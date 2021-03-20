نابلس: الشرطة تفض حفلي زفاف وتحرر مخالفات



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة والأجهزة الأمنية فضت حفلي زفاف في مخيم عسكر والجبل الشمالي وحررت مخالفات لمركبات عمومي وأفراد لم يلتزموا بإجراءات السلامة ونفذت أربع جولات تفتيشيه على المخالفين لقرارات الإغلاق في المدينة.



وناشدت الشرطة المواطنين الالتزام بحالة الإغلاق وتقيد الحركة إلا للضرورة القصوى والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية.

رام الله - دنيا الوطنفضت الشرطة والاجهزة الأمنية، حفلي زفاف وحررت 42 مخالفة بحق أشخاص لم يلتزموا بحالة الطوارئ بنابلس.