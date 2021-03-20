شؤون فلسطينية

نابلس: الشرطة تفض حفلي زفاف وتحرر مخالفات

نابلس: الشرطة تفض حفلي زفاف وتحرر مخالفات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فضت الشرطة والاجهزة الأمنية، حفلي زفاف وحررت 42 مخالفة بحق أشخاص لم يلتزموا بحالة الطوارئ بنابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة والأجهزة الأمنية فضت حفلي زفاف في مخيم عسكر والجبل الشمالي  وحررت مخالفات لمركبات عمومي وأفراد لم يلتزموا بإجراءات السلامة ونفذت أربع جولات تفتيشيه على المخالفين لقرارات الإغلاق في المدينة. 

وناشدت الشرطة المواطنين الالتزام بحالة الإغلاق وتقيد الحركة إلا للضرورة القصوى والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية.

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