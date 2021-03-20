لجنة الانتخابات تخاطب سلطة النقد لفتح حسابات للقوائم المترشحة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

خاطبت لجنة الانتخابات المركزية سلطة النقد الفلسطينية بخصوص فتح حسابات للقوائم الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية المقبلة.



وقالت اللجنة في الرسالة التي بعث بها د.حنا ناصر رئيس اللجنة الى د.فراس ملحم محافظ سلطة النقد، إنها تأمل من سلطة النقد التكرم بالإيعاز لكافة البنوك العاملة في فلسطين لتسهيل فتح حسابات للقوائم الانتخابية المتنافسة، وذلك من خلال إبراز نموذج إشعار قبول طلب ترشح القائمة الانتخابية والمصادق عليه من قبل لجنة الانتخابات المركزية.



يُذكر أن عملية الترشح للانتخابات التشريعية بدأت صباح اليوم السبت وتستمر لمدة 12 يوم بحيث تنتهي مساء يوم 31 آذار/مارس الجاري.