شؤون فلسطينية

بلدية غزة: نعمل على مشاريع بدعم من صندوق البلديات بلغت نحو 29 مشروعاً

بلدية غزة: نعمل على مشاريع بدعم من صندوق البلديات بلغت نحو 29 مشروعاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير دائرة التنسيق والإشراف في بلدية غزة، م.خليل الشقرة، إن البلدية تعمل يومياً على صيانة الطرق وتعبيدها، سواء بالأسفلت الساخن أو البارد ونعالج الحفر الصغيرة الناتجة من أي منخفض جوي، وصيانة الشوارع والأرصفة المبلطة. 

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، أن البلدية تعمل على مشاريع بدعم من صندوق البلديات بلغت نحو 29 مشروعاً ومنها ما شارف على الانتهاء كشارع الصحابة من مفترق السدرة إلى شارع عز الدين القسام حيث تم صيانة الشارع بالكامل بما يخفف عن كاهل المواطنين.

وتابع الشقرة: بأننا "نعمل على صيانة شوارع رئيسية ويتم تطويرها بالكامل وستحسن من الوضع المروري، ومن المشاريع المهمة التي تقوم بها بلدية غزة توصيل شبكة صرف صحي لـ37 شارع في منطقة الشيخ عجلين".

وطالب مدير دائرة التنسيق والإشراف في بلدية غزة، المواطنين، بعدم ربط تصريف مياه الأمطار من المنازل بشبكة الصرف الصحي لأن ذلك يعطل الشبكة ويزيد من الرشح وتكدس كميات المياه بالشوارع، ونفتح المجال للمواطنين بالتواصل معنا لحل أي مشكلة متعلقة بخدمات البلدية يعانوا منها.

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