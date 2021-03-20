فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

واصلت فلسطين اليوم السبت، تسجيل عدد مرتفع بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 27 وفاة، و1780 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و1695 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة: "ضواحي القدس 2، قلقيلية 4، نابلس 2، طولكرم 1، بيت لحم 2، الخليل 6، جنين 1، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 4، وتم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 53، قلقيلية 88، نابلس 269، طولكرم 134، بيت لحم 90، الخليل 194، جنين 166، طوباس 38، أريحا والأغوار 13، رام الله والبيرة 160، سلفيت 26"، قطاع غزة 248، مدينة القدس 301.



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 90، قلقيلية 0، نابلس 208، طولكرم 64، بيت لحم 131، الخليل 154، جنين 112، طوباس 4، أريحا والأغوار 36، رام الله والبيرة 330، سلفيت 73"، قطاع غزة 104، مدينة القدس 389.



ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة وجود 192 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطن