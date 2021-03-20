شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تُغلق محلات وتُحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تُغلق محلات وتُحرر مخالفات سلامة عامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية، محال تجارية، وحررت مخالفات، لغير الملتزمين بتنفيذ قرارات الحكومة، الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة وبمساندة قوة من الأجهزة الأمنية في المحافظة، نفذت عدة جولات تفقدية تخللها إغلاق 13 محلاً تجارياً.

كما وحررت 54 مخالفة سلامة عامة لمواطنين وسائقين وأصحاب منشآت تجارية.

كما أنهت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية، 11 حفلة زفاف، وذلك لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية، بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس، بهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة، حول إقامة 11 حفلة زفافٍ في المحافظة، على الفور تحركت قوة من الشرطة، تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات، وعملت على فضها، وتفريق المشاركين فيها وإلقاء القبض على سبعة أشخاص غير ملتزمين بالبرتوكول الصحي.

وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حسب الأصول. 

وأضافت الشرطة، بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية، التي تمر بها البلاد ضروري، بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

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