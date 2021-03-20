قلقيلية: المحافظ يسلم ستة مولدات أوكسجين للمستشفى الحكومي والخدمات الطبية العسكرية





رام الله - دنيا الوطنسلّم محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، اليوم السبت، ستة مولدات أوكسجين، لمستشفى درويش نزال الحكومي، والخدمات الطبية العسكرية بالمحافظة.وبيّن رواجبة، أنه جرى تسليم أربعة من هذه المولدات الى مستشفى نزال، وآخرين للخدمات الطبية العسكرية، وجميعها بسعة 10 لترات.وأكد رواجبة، ضرورة إسناد القطاع الصحي بالأجهزة والمعدات اللازمة في ظل تفشي جائحة (كورونا)، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي، للحد من انتشاره، والتخفيف من الضغط على المستشفيات، لتمكينها من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بشكل سريع وآمن.