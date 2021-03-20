الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات وتضبط مركبات غير قانونية بضواحي القدس

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء اليوم، محلات تجارية ومقهى، وحررت مخالفات بحق المخالفين لحالة الطوارئ في بلدات شمال غرب القدس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن دوريات من مركز شرطة بدو تساندها شرطة المرور بضواحي القدس نفذت جولات تفقدية للتأكيد على ضرورة الالتزام بقرار الحكومة ومحافظة القدس، وخلال ذلك أغلقت مقهى ضبط بداخله 26 شخص، تم توقيف صاحبه وتحرير مخالفات بحق جميع من تواجد بداخله وأغلقت ثلاثة محلات تجارية.



وأضافت، بان شرطة المرور ضبطت ثلاث مركبات غير قانونية وحجزت مركبة عمومية لعدم حيازة سائقها على رخصة ملائمة وحررت 25 مخالفة مرورية و51 مخالفة بحق المخالفين لحالة الطوارئ.